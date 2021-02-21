Adnan Menderes müzesi ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, müzenin tamamlanmasına az kaldığını bildirdi.

Soylu, "Cumhurbaşkanımıza minnettarım... İşkencelerden yorulan Menderes’in, 'Çine Çayı'nın kenarında, söğütün altını özlüyorum' dediği yere, 'Adnan Menderes Müzesi'ni kuralım' talimatının tamamlanmasına az kaldı... Çok heyecanlıyım. Tarih, düzeliyor..." ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes müzesi nerede?

Merhum Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişindeki Çine Çayı'nın kenarına 3 katlı müze binası inşa edildi.

Bina çevresindeki rekreasyon alanlarındaki çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Binanın iç kısmındaki dekorasyon çalışmaları ise devam ediyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, rekreasyon çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi.

Müze binasının içindeki dizaynın devam ettiğini aktaran Aksoy, "Çalışmaların yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Açılış tarihi henüz belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılması arzu ediliyor." dedi.

- Menderes'in eşyaları ile döneme ilişkin eşyalar sergilenecek

Binanın giriş kapısının önünde Menderes'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde kullandığı traktör yer alacak.

Müzenin zemin katında bir dijital kütüphane ile sinevizyon odası bulunacak. Binanın birinci katında ise Menderes'in hayatı anlatılacak. Burada Menderes'in kullandığı eşyalar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışından getirilen eşya, envanter ve materyaller sergilenecek.

Binanın son katında ise Menderes'in görevi döneminde yaptığı icraatlar ve yatırımlar, maketlerle anlatılacak.

Müzenin bulunduğu alanda bir cami de yer alıyor. Çevresinde sosyal yaşam alanı oluşturulan müzeyi ziyarete gelen vatandaşların yöresel gıda ve eşyaları bulabilecekleri stantlar da kurulacak.

Ayrıca, Çine Çayı'nın kenarında ahşaptan yapılan 2 katlı restoranda, yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Müzenin arkasında bulunan tarihi su değirmeninin de kafeterya olarak hizmet vermesi planlanıyor.