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Aktüel

Adliyeye böyle sevk edildiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde büfe ve kasa hırsızlıklarına karışan 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:34:02 -
Adliyeye böyle sevk edildiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde büfe ve kasa hırsızlıklarına karışan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan birinin kafasının sarılı ve üstünün kanlı olması dikkat çekti.


Alınan bilgilere göre, son günlerde İnegöl’ün muhtelif noktalarında büfe ve kasa hırsızlığı vak’aları yaşanması üzerine asayiş ekipleri harekete geçti. Ekipler hırsızlıkları A.S., O.A. ve R.H. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıslar evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken şahıslardan birinin kafasının sarılı bir ve üstünün kanlı olması dikkati çekti.

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