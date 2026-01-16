  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Adıyamanlılara illallah dedirten görüntü
Yerel

Adıyamanlılara illallah dedirten görüntü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Adıyamanlılara illallah dedirten görüntü

Adıyaman genelinde kaldırım ihlalleri kontrolden çıktı!.. Yayalara ayrılan kaldırımlara araçların park etmesi vatandaşları mağdur ederken özellikle engelli bireylerin canlarını tehlikeye atıyor.

Kent merkezinin bir çok noktasında kaldırım üzerinde bulunan araç parkları ve esnafların indirdiği ürünlerden dolayı hem yayalar hem de tekerlekli sandalye kullanan engelliler, kaldırımları kullanamaz hale geldi. Şehrin hemen hemen bir çok noktasında kaldırımlar üzerinde yer alan araç parklarından dolayı çoğu engelli vatandaş yoğun araç trafiğinde araçların arasında ilerlemek zorunda kalıyor. Tepkilere neden olan durumdan dolayı vatandaşlar, araç parklarından dolayı trafik polislerini, kaldırımlara rast gele ürün indiren esnaflardan dolayı da zabıta ekiplerini göreve davet eti.

