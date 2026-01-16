Adıyamanlılara illallah dedirten görüntü

Kent merkezinin bir çok noktasında kaldırım üzerinde bulunan araç parkları ve esnafların indirdiği ürünlerden dolayı hem yayalar hem de tekerlekli sandalye kullanan engelliler, kaldırımları kullanamaz hale geldi. Şehrin hemen hemen bir çok noktasında kaldırımlar üzerinde yer alan araç parklarından dolayı çoğu engelli vatandaş yoğun araç trafiğinde araçların arasında ilerlemek zorunda kalıyor. Tepkilere neden olan durumdan dolayı vatandaşlar, araç parklarından dolayı trafik polislerini, kaldırımlara rast gele ürün indiren esnaflardan dolayı da zabıta ekiplerini göreve davet eti.