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Adıyaman'da yem fabrikasında korkutan yangın

Adıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
Adıyaman'da yem fabrikasında korkutan yangın

Adıyaman'da bugün, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Eyüp Yaldız'a ait yem fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
  1. Adıyaman
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Yem fabirkası
  4. yangın
  5. fabrika yangını

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