Adıyaman'da yem fabrikasında korkutan yangın
Adıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.31 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
Adıyaman'da bugün, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Eyüp Yaldız'a ait yem fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.
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