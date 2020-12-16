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Aktüel Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 00:06:07 -
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan Yücel K. idaresindeki 02 FV 309 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Ömer Raci ile Muhammet Tit yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Raci müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Raci'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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