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Aktüel

Adıyaman’da kumar operasyonu

Adıyaman’da polis ekipleri bir adrese düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen bir kişiye adli işlem yaparken 3 kişiye ise 3 bin 675 TL para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:45:40 -
Adıyaman’da kumar operasyonu

Adıyaman’da polis ekipleri bir adrese düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen bir kişiye adli işlem yaparken 3 kişiye ise 3 bin 675 TL para cezası kesti.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar doğrultusunda kent merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 104 adet iskambil kağıdı ile 180 TL para ele geçirildi. Operasyonda kumar oynattığı tespit edilen A.K., isimli bir kişiye adli işlem yapılırken İ.K., M.K., ve İ.H.K., isimli 3 kişiye ise 3 bin 675 TL para cezası kesildi.


Polis ekipleri aynı zamanda ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerini mühürledi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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