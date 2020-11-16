  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:49:20 -
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erhan Z. idaresindeki 44 FS 420 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Alanı yakınlarında, Mustafa A. yönetimindeki 06 GA 3789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erhan Z, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erhan Z'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti
Dünya

Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ı..
Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası
Ekonomi

Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası

Alman Deutsche Bank yayımladığı yeni raporunda Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapması durumkunda Türk lirasının dolar karşısında ralli yap..
Beasley dünya liderlerini uyardı! '2021'de korkunç boyutta olacak'
Dünya

Beasley dünya liderlerini uyardı! '2021'de korkunç boyutta olacak'

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada koronavirüs salgınıyla uğraşılırken birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay