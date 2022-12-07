Adıyaman'da bıçaklı kavga! Yaralılar var
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Atatürk Barajı yolunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.