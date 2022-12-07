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Aktüel Adıyaman'da bıçaklı kavga! Yaralılar var
Aktüel

Adıyaman'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 00:42:00 -
Adıyaman'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Atatürk Barajı yolunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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