Adıyaman'da badem ağacı da rekolte de artıyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da 2005 yılından bu yana uygulanan özel ağaçlandırma projelerinin etkisiyle badem ağacı sayısı da rekolte de sürekli artış gösteriyor.

Alternatif ürün olarak bademe yönelen üreticiler, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özel ağaçlandırma projeleriyle Adıyaman'da şu ana kadar 2 milyon 16 bin 509 badem ağacı dikilirken, bu yılki hasada başlayan üreticiler rekoltenin yüksek olmasını bekliyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün her yörede bir ürünü ön plana çıkarmaya özen gösterdiğini söyledi.

Bu kapsamda son yıllarda gelir getirici türlerin desteklendiğini aktaran Çiçek, bu sayede yöre halkına farklı katkılar sağlandığını ifade etti.



Adıyaman'da da şu ana kadar 70 bin dekar ağaçlandırma çalışması yapıldığını ve bunun yüzde 85'inin badem olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:



"Ağaçlandırma yapılan sahaların bir kısmı üretime girdi. Bir kısmı da üç dört yıl içerisinde üretime girecek. Adıyaman, ağaç adedi bakımından bademde Türkiye genelinde birinci, üretim anlamında ikinci sıradadır. İnanıyorum ki en kısa sürede üretimde de Türkiye birincisi olacaktır. Adıyaman, bademde çok ön plana çıktı. Türkiye borsasını Adıyaman kuracaktır. Artık badem deyince Adıyaman akla gelecektir. Fiyatı Adıyaman belirleyecek."

Çiçek, Orman Bölge Müdürlüğü olarak şu ana kadar kente verilen destek ve hibelerin toplamının 89 milyon lira olduğunu belirterek, "Geçen yıl 160 milyon lira badem satışı yapıldı, önümüzdeki yıllarda 200-250 milyon lira olacaktır. Bu durum Adıyaman ekonomisi için iyi bir ivmedir. " dedi.

- "Badem, Adıyaman için ekmek kapısı oldu"

Adıyaman Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ise küçük bir hayalle başladıkları badem yetiştiriciliğinde Orman Genel Müdürlüğünün özel ağaçlandırma programı çerçevesinde büyük bir potansiyele ulaştıklarını anlatarak, "Yaklaşık iki yıl içinde üretim bakımından da birinci sıraya yükseleceğiz. Badem, Adıyaman'da birinci sıraya yükselen değer oldu. Belki de tütüne en büyük alternatif olacaktır. 5-6 yıl önce aileler, mevsimlik işçi olarak farklı illere giderken şu anda diğer illere işçi göçü azaldı." ifadesini kullandı.

Yıldırım, geçen yıl 8 bin ton badem üretimi gerçekleştiğini, bu yıl ise 12 bin ton üretim gerçekleşeceğini umduklarını dile getirdi.

Badem üreticisi Yüksel Erdem de 240 dönümde badem yetiştirdiğini anlatarak, bunun 176 dönümünün ağaçlandırma projesi kapsamında dikildiğini söyledi.

Verilen desteklerin faydalarını gördüklerini aktaran Erdem, "Badem, Adıyaman için ekmek kapısı oldu. Buradaki işçiler fındık ya da kayısı toplamak için farklı illere gidiyordu. Şimdi ise gitmiyor. " ifadelerini kullandı.

Tarım işçilerinden Gamze Çayır ise geçmiş yıllarda mevsimlik işçi olarak farklı illere gittiklerini anlatarak, "Son zamanlarda ise bademe rağbet arttı. Burada hem çalışıyorum hem de biriktirdiğim harçlıklarımla eğitimime harcıyorum." diye konuştu.







