Adıyaman Belediyesi bayram tedbirlerini tamamladı

Korona virüs dolayısıyla bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı için gerekli tedbirleri alan Adıyaman Belediyesi, halkın huzuru için çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve evlerde geçirilecek olan Ramazan Bayramı’nda da çalışacak olan Adıyaman Belediyesi, bayram süresince her hangi bir sorun yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri aldı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından gerekli önlemler için aldıkları hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi. Adıyamanlıların huzurlu bir bayram geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “Vatandaşlarımızın dört günlük kısıtlama süresinde her hangi bir sorun yaşamaması için görevimizin başında olacağız” dedi. Bu yıl Ramazan Bayramının geçmiş yıllarla kıyaslandığında biraz daha sönük kutlanacağını da hatırlatan Başkan Kılınç, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl daha önceki bayram arifelerinde Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddelerinde kurulan tezgahların kurulmasının yasaklandığını ve bununla birlikte her bayram en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da ziyaretçi kabulü yapılmayacağını söyledi. Bunların yanında, sokağa çıkamayacak olan vatandaşların olası bir şikayetine anında müdahale edebilmek için de 153 Beyaz Masa ve 110 İtfaiye telefonlarının 24 saat hizmet vereceğini söyleyen Başkan Kılınç, bayram boyunca Adıyamanlıların dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edeceklerini belirtti. Yapılan değerlendirmelerin ardından hemşerileri başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Bu yıl korona virüs salgınından dolayı eski heyecanıyla idrak edemediğimiz 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i geride bırakıyoruz. Virüs tehdidiyle mübarek ayı geride bırakacak olsak da, bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adıyamanlı hemşerilerimizin de her ne kadar sokağa çıkma kısıtlaması olsa da bayramı bayram tadında geçirmesi için belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Oluşturulan ekiplerimiz ile bayram süresince 24 saat hazır kıta halkımıza hizmet edeceğiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşerilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhat diliyorum” diye konuştu.