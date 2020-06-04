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Spor

Adil Gevrek’in babası toprağa verildi

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek’in cenazesi toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:51:12 -
Adil Gevrek’in babası toprağa verildi

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in babası Ömer Gevrek’in cenazesi toprağa verildi.


Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in 76 yaşındaki babası Ömer Gevrek için Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.


Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve sarı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli, sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.


Ömer Gevrek’in cenazesi, öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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