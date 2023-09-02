Adidas'a rakip olacak! Abibas geliyor

Bu bir "Zaytung haberi" değil. Moskovalı iş adamı, yaptırmlar yüzünden pek çok ünlü markanın Rusya'ya paralel ithalatının mümkün olduğu, telif haklarının pek kayda alınmadığı bir dönemde, kendi yarattığı "Abibas" markasının tescili için başvurdu.



Başcuru, resmi kurum Rospatent'in veritabanında yayınlandı. Başvuruda bulunan işadamının adı belirtilmedi. Ancak patentin "ticari markanın kıyafetler ve ayakkabılar için kullanılması için" yapıldıı belirtildi.



Adidas'ın "ithal ikamesi" olarak kullanılması önerilen markanın ilginç bir logosu var. Alman Adidas'ın yoncasının yerinde, üç tohum var. Altında da Adidas yazı karakteriyle Abibas yazıyor.



Rospatent Abibas'ı onaylarsa moda tutkunları yakında her iki markanın ürün yelpazesinden de giyinebilecek.

Turkrus