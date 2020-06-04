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Spor

Adidas, Mesut Özil ile anlaşmasını iptal etti

Alman menşeli Adidas, Mesut Özil ile arasındaki anlaşmayı iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Özil'in Almanya'da yaşadığı ırkçı tepkilerin ardından böyle bir olayın yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:26:00 -
Adidas, Mesut Özil ile anlaşmasını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 2018’de fotoğraf çektirdiği için adeta lince uğrayan Mesut Özil, Dünya Kupası’ndan sonra Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı almıştı.

Kazandığım zaman Alman'ım, kaybettiğim zaman Türk.” diye sitemde bulunan Mesut'un bu kararının ardından Alman markası Mercedes, yıldız oyuncuyla sponsorluk anlaşmasını iptal etmişti.

Mesut’la 7 yıldır iş birliğini sürdüren bir diğer Alman markası Adidas'ın da önceki gün ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Alman basını, bu kararın iki nedeni olduğunu belirtti.

Gazete ilk olarak Mesut Özil’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ve yakınlığı nedeniyle imajının bozulduğunu belirtti. Diğer bir neden ise koronavirüs salgını nedeniyle şirketin tasarrufa gitmesi.

Alman Bild gazetesi, Adidas şirket sözcüsünün dava hakkında yorum yapmaktan kaçındığını duyurdu. Gazetedeki haberde, “Esas neden, nazikçe söylemek gerekirse, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destekle ilgilidir.” denildi.

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Yorumlar

dumanlı

uluslararası şirketlerin paradan başka dinleri imanları yoktur. Eğer Erdoğan yanlısı davranışın kendilerine daha fazla para getireceğini bilsinler hemen durumlarını değiştirirler.
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Mustafa yılmaz

Bütün müslümanlara ve Türklere yapılmış bir hakarettir adidas i kınıyorum ve herkeside kinamaya davet ediyorum
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