Adı: Karpal tünel sendromu

Karpal tünel sendromu genellikle bileğinizde elinize veya ön kolunuza kadar uzanan belirsiz bir ağrı şeklinde kendini göstermeye başlar.

Her ne kadar karpal tünel sendromu bilgisayar klavyesiyle uzun saatler mesai yapmakla ilişkili gibi görünse de, aslında sayısız başka sebepleri vardır. Kemikler ve bağ dokularla çevrelenmiş karpal tünel, bileğinizin el ayası kısmında bulunan yaklaşık başparmağınız büyüklüğünde dar bir geçittir. Bu tünel elinize giden ana siniri ve parmaklarınızın bükülmesini sağlayan dokuz tendonu korur. Sinir üzerinde baskı uyuşmaya, ağrıya ve nihayet karpal tünel sendromunun belirtisi olan elin tutmazlığına (kuvvetsizliğine) yol açar.

UYUŞMA, KARINCALANMA

Parmaklarınızda, elinizde, özellikle başparmak, işaret, orta ve yüzük parmaklarında (serçe parmağında olmaz) uyuşma ve karıncalanma olur. Bu duyum genellikle direksiyon kullanırken, telefonu veya gazeteyi tuttuğunuzda ve uyanır uyanmaz hissedilir. Birçok insan, belirtileri hafifletmek için ellerini silkeler. Bozukluk ilerledikçe uyuşma duygusu kalıcılaşır.

Bileğinizden kolunuza ve omzunuza doğru yukarı veya özellikle tekrar tekrar veya zorlayıcı bir şekilde kullanıldıklarında avuç içinize, parmaklarınıza kadar uzanan bir ağrı. Bu ağrı genellikle ön kolunuzun avuç kısmında meydana gelir.

Neyse ki karpal tünel sendromu meydana gelen birçok insanda düzgün bir tedavi, ağrıyı ve uyuşmayı tedavi ederek bilek ve elin tekrar normal kullanılmasını sağlayabilir. Karpal tünel sendromu tedavisinde evde yapabilecekleriniz ağrıyı azaltarak medyan sinirinize daha fazla veya kalıcı hasar gelmesini önleyebilir.

Belirtiler ilk defa ortaya çıktığında tedaviye başlarsanız belirtilerinizin tamamen geçmesini sağlayabilir.

Parmaklarınızda veya elinizde ara sıra karıncalanma, hissizlik, güçsüzlük veya ağrı gibi hafif belirtiler varsa yangıyı azaltmak üzere aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:



Parmaklarınızı, elinizi ve bileğinizi dinlendirin. Hissizliğe veya ağrıya yol açtığını düşündüğünüz hareketleri kesin.

BİRAZ BUZ, BİRAZ İLAÇ

Ağrıyı geçirerek şişliği azaltmak için her seferinde 10 ila 15 dakika olmak üzere saatte bir veya iki kez bileğinize buz koyabilir ve steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (nonsterodial antienflamatuar) alabilirsiniz.

Çalışmalar bu tür ilaçların karpal tünel için etkili olduğunu göstermemiş olsa da belirtileri hafifletmenize yardımcı olabilir.

Bileğinizi düz bir konumda tutmak ve medyan sinirinizdeki basıncı hafifletmek üzere geceleri bir bileklik takabilirsiniz.

Ağrınız geçtiğinde kolunuz ve bileğiniz için esnetme ve kuvvet egzersizlerine başlayabilirsiniz. El ve bilek hareketleri için en iyi konumları ve duruşu öğrenin.

Duruşunuzu düzeltin. Yanlış duruşlar omuzlarınızın öne çökmesine neden olabilir. Omuzlarınız bu konumdayken omuz ve boyun kaslarınız kısalır ve boynunuzdaki sinirlere baskı yapar. Bu bileğinizi, parmaklarınızı ve ellerinizi etkileyebilir.

Ellerinizi sıcak tutun. Soğuk bir ortamda çalışıyorsanız elinizde ağrı ve katılık riski artar. İş yerindeki ısıyı kontrol edemiyorsanız, ellerinizi ve bileklerinizi sıcak tutmak için eldiven giyin.

Doktora ne zaman gitmeli?

Uykunuz da dahil olmak üzere normal faaliyetlerinizi kesintiye uğratan bir şekilde karpal tünel sendromunu akla getiren ısrarlı belirtileriniz varsa doktora gidin. Bu sendrom tedavi edilmeden bırakılırsa sinir ve kas hasarı meydana gelebilir.