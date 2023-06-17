Adı Fenerbahçe ile anılmıştı, altındaki sır! Şok eden olay! Üstüne basa basa duyurdular!

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık bir buçuk senedir boşta olan Sergen Yalçın'ın ismi Neftçi Bakü ile anılıyor.

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1.5 yıldır boşta olan Sergen Yalçın'ın adı Azerbaycan ekibiyle anılıyor.

Azerbaycan basınına göre; 50 yaşındaki çalıştırıcıyı, Neftçi Bakü takımın başına getirmek istiyor.

Bakü ekibi geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde ligi üçüncü tamamlamıştı.

Hayal kırıklığı ile sonlanan sezonun ardından Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı, Rumen teknik adamın ayrılığına ilişkin detayların çözülmesi durumun da yolların ayrılacağı belirtildi.

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"Sergen Yalçın kabul edebilir"

Futbolinfo'da yer alan habere göre; kulüp, sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk kontağı kurdu, Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Spor Toto Süper Lig'den önemli bir teklif almaması durumunda Neftçi'nin başına geçmeyi kabul edeceği savunuldu.