Adı Fenerbahçe ile anılan Jack Wilshere'dan bomba transfer açıklaması: Hazırım...

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan İngiliz yıldız Jack Wilshere, İngiliz basınına transferi hakkında konuştu.

''YURT DIŞINA GİTMEYE HAZIRIM''

Arsenal'den ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ''Eğer doğru bir teklif gelirse yurt dışına gitmeye hazırım. Ayrıca herkes Premier Lig'i ne kadar sevdiğimi biliyor.'' diye konuştu.

'TRANSFER İÇİN ACELEM YOK''

Jack Wilshere, ''Transferim için acele etmiyorum. Arsenal'deki sözleşmemin son günündeyim. Bu biraz garip. 10 yıldır bu kulüpte oynuyordum. Ağustos aynının sonunda transfer dönemi bitiyor. Transferin son gününü bekleyeceğim demiyorum ama acelem yok.'' dedi.

İngiliz yıldız futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig takımları West Ham, Everton ve Crystal Palace'ın ilgilendiği iddia ediliyor.

(Sporx)