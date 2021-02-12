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Sağlık ADHD nedir? Belirtileri nelerdir? ADHD tedavisi nasıl olur?
Sağlık

ADHD nedir? Belirtileri nelerdir? ADHD tedavisi nasıl olur?

Çok sık rastlanmayan, toplumun yalnızca bir kısmında görülen bu hastalığın İngilizce adı "Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)" Türkçe adı ise "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)" olarak bilinir. Peki ADHD nedir? ADHD belirtileri nelerdir? ADHD tedavisi nasıl olur? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:39:00 -
ADHD nedir? Belirtileri nelerdir? ADHD tedavisi nasıl olur?

Normalin çok daha üstünde olan bir hareketlilik durumuna Hiperaktivite ismi verilir. Bu rahatsızlık dikkat eksikliği ile başlar ve ilerlediği takdirde odaklanma problemi sorununa yol açar. ADHD henüz anne karnında başlayan bir hastalıktır. Ebeveynler çocuklarına bu hastalığı görebilir. Fiziksel ve zihinsel olarak etkileri vardır. Pek çok farklı nedenlerden dolayı oluşsa da daha çok genetik olarak ortaya çıkar.

Her ne kadar hareketlilik ile ilgili bir hastalık olsa da her hareketli çocuk için ADHD hastası denilemez. Eğer hareketlerinde aşırılık ve sosyal hayatta büyük sıkıntılar yaşanıyorsa ADHD hastası olabilir.

ADHD belirtileri nelerdir?

ADHD hastalığının belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Fakat en yaygın ADHD belirtileri şunlardır:

- Sosyal hayata adapte olmakta güçlük çekme

- Aşırı hareketlilik

- Göz teması kuramama

- Odaklanmakta zorlanma

- Dikkat eksikliği çekme

- Aynı aktiviteyi uzun süre yapamama

- Unutkanlık

- Her şeyden çabuk sıkılma

- Sık sık hata yapma

- Detaylara dikkat etmeme

- Basit yönergeleri unutma

- Yerinde duramama ve aşırı hareket isteği

- Otururken bile el ve ayakları sallama

- Hızlı konuşma ve cümleleri birbirine bağlayamama

- Karşısındaki dinlemekte güçlük çekme

- Sabırsız olma

- Sıra bekleyememe

- İsteklerinin hemen olmasını talep etme

- Aceleci olma

- Düşüncesiz davranma

ADHD tedavisi nasıl olur?

ADHD hastası olan kişi çocuk veya yetişkin ise farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması gereklidir. Çocuk hastalara mutlaka uzman bir çocuk psikiyatristinin bakması, yetişkinlerin ise erişkin psikiyatr bilim uzmanlarından tedavi alması gerekir.

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