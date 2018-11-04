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"Adeta boğazlandım!"

Belhanda'ya attığı tokat sonrası Galatasaraylı futbolcuların linç etmek istediği Jailson açıklamalar yaptı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:52
"Adeta boğazlandım!"


Sezon başında Fenerbahçe'nin, Josef De Souza'nın boşluğunu doldurmak için kadrosuna kattığı Brezilyalı Jailson, Galatasarayderbisinde hem takımına beraberliği getiren golü atmış hem de maç sonunda yaşanan olaylarda başrolü oynamıştı.

Sarı-Kırmızılılar'dan Belhanda'nın, Soldado ile yaşadığı itişme sırasında Faslı oyuncuya tokat atan Jailson, ev sahibi ekibin oyuncularının hedefi olmuş ve koşarak sahayı terk etmişti.

Yaşananlar sırasında boğazında ciddi izler meydana geldiği öğrenilen Sambacı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Olaylı derbi sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu, "Adeta boğazlandım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Aralarında yedeklerin de bulunduğu Galatasaraylı futbolcular üzerime yürüdü" dedi.



"GOLÜME SEVİNEMİYORUM"

"O an çok zor durumdaydım. Kendimi kurtarmak için koşarak soyunma odasına yöneldim. Ancak bu şekilde ellerinden kurtuldum. Attığım gole bile sevinemiyorum" diyen Jailson, hayatını kaybeden Koray Şener isimli taraftar için de, "Onun ölümüne çok üzüldük. Böyle bir ortamda mücadele ettik. 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmemiz çok önemliydi. Belki de galibiyeti kaçırdık. Gördüğüm kırmızı kartla ilgili ise yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:52
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