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Gündem Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”
Gündem

Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”

Yeniakit Publisher
2024-02-05 11:06:00 -

CHP Genel Merkezi, tarafından Çiğli’de aday gösterilen ancak tepkiler sonrası yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday gösterildiği Uygar Yıldırım, adaylığının geri çekilmesini “gasp” olarak değerlendirdi.

Aday olarak açıklanan ancak bu hafta tapılan MYK’da değiştirilmesi gündeme geldikten sonra yerine başka ismin aday gösterildiği Yıldırım, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Açıklamasında yaşanan süreci anlatarak parti tüzüğünde “Yeniden değerlendirilmek üzere” gerekçesiyle aday eleme yönteminin olmadığını söyledi. Adaylığına tepki olmadığını öne süren Yıldırım’ın açıklaması şöyle:

 

"Adaylığım, MYK, PM ve sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişken bu kararı tanımadığını sözlü ve yazılı olarak açıklayan CHP Çiğli İlçe Başkanı hangi cüretle alınan kararı tanımamaktadır. Bu bir parti suçu değil midir? Adaylığımı müdahale etmek ve kendi adaylarını kabul ettirmek için Genel Merkezi’mize gelenler Alevi kurum temsilcileri midir, İzmir belediyelerinde bankamatik memurluğundan aday belirlemeye terfi edenler mi? Adaylığım hukuksuz ve parti etiğine aykırı bir şekilde iptal edilerek Onur Emrah Yıldız denen şahsa verilmiştir. Ben de Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur."

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

 

Yaptığı bir diğer paylaşımda adaylığının geri verilmesini isteyen Yıldırım, CHP lideri Özgür Özel'e seslenerek "Sayın Genel Başkanım @eczozgurozel, HAK ETTİĞİM ADAYLIĞI GERİ VERİN!" şeklinde tweet attı.
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