"Adayımız Kılıçdaroğlu" çıkışının asıl maksadı ne? Ahmet Hakan'dan olay sözler: En kötü ihtimal bu

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, “CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna” yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Hakan, bugünkü yazısında bu çıkışın sebebinin 6 farklı sebebi olabileceği görüşünü dile getirdi.

Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

“Kılıçdaroğlu seçimde hayatının en yüksek oyunu alır, biz de Kılıçdaroğlu’nu CHP’de ebedi şef ilan ederiz” diye düşünüyor olabilirler.

Kendi parti tabanlarından yükselecek öfkeli haykırışların ve çığlıkların desibelini ölçmeye çalışıyor olabilirler.

O da ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanabileceklerine inanıyor olabilirler ki en kötü ihtimal bu.

"Adayımız Kılıçdaroğlu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçen günlerde Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği ilçe binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama kulislerde “karar verildi, Kılıçdaroğlu aday” olacak diye değerlendirilmişti.