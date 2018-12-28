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Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer

- Sakarya temsilcisi, ABD'li oyuncu Kelsey Barlow'u kadrosuna kattı

28 Aralık 2018 Cuma 15:31
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Kelsey Barlow'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşında ve 1,96 metre boyundaki Barlow'un, skorer oyun kurucu olarak görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon Yunanistan ekibi AEK formasıyla ligde çıktığı 15 maçta 7,1 sayı, 2,4 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakalayan ABD'li oyuncunun, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 14 maçta ise 2,7 sayı, 2,1 ribaund ve 0,8 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği bildirildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:31
  1. ABD'li oyuncu Kelsey Barlow
  2. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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