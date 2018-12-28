Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Kelsey Barlow'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşında ve 1,96 metre boyundaki Barlow'un, skorer oyun kurucu olarak görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon Yunanistan ekibi AEK formasıyla ligde çıktığı 15 maçta 7,1 sayı, 2,4 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakalayan ABD'li oyuncunun, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 14 maçta ise 2,7 sayı, 2,1 ribaund ve 0,8 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği bildirildi.



