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Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer

- Sakarya temsilcisi, Bora Hun Paçun'u kadrosuna kattı

28 Aralık 2018 Cuma 11:53
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da transfer


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Bora Hun Paçun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Paçun'un forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon Trabzonspor Basketbol Kulübü formasıyla 19 maçta 6,4 sayı, 3,7 ribaund ortalamaları yakalayan Paçun'un, bu sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Selçuklu Basketbol ile 10 maçta 10,5 sayı ve 5,9 ribaund ortalamasıyla mücadele ettiği bildirildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:53
  1. Bora Hun Paçun
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  3. transfer

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