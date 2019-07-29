Adanaspor'da transfer
Turuncu-beyazlı kulüp, kaleci İsa Doğan'ı renklerine bağladı29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:10
ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, kaleci İsa Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci İsa Doğan'ın Adanaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Doğan'ın burada kendisini 3 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
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