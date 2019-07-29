Adanaspor'da transfer Turuncu-beyazlı kulüp, kaleci İsa Doğan'ı renklerine bağladı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, kaleci İsa Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci İsa Doğan'ın Adanaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, Doğan'ın burada kendisini 3 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.