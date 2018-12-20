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Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

- Turuncu-beyazlılar, Adana Yüksel Gençlik Spor Kulübü ile antrenman maçı yaptı

20 Aralık 2018 Perşembe 16:59
Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları


ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, amatör lig takımlardan Adana Yüksel Gençlik Spor Kulübü ile Gençlik Stadı'nda antrenman maçında karşılaştı. 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakayı Adanaspor, 3-1 kazandı.

Sakatlıkları süren Kenan Karışık, Digao, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir ve Göksu Alhas, antrenman maçında yer almadı.

Akdeniz ekibi, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:59
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