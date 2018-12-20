Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
- Turuncu-beyazlılar, Adana Yüksel Gençlik Spor Kulübü ile antrenman maçı yaptı20 Aralık 2018 Perşembe 16:59
ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, amatör lig takımlardan Adana Yüksel Gençlik Spor Kulübü ile Gençlik Stadı'nda antrenman maçında karşılaştı. 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakayı Adanaspor, 3-1 kazandı.
Sakatlıkları süren Kenan Karışık, Digao, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir ve Göksu Alhas, antrenman maçında yer almadı.
Akdeniz ekibi, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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