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Adanaspor'da çifte transfer

Turuncu-beyazlılar, Anıl Taşdemir ile İhsan Uğur Göktaş'ı kadrosuna kattı

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:40
Adanaspor'da çifte transfer

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ve defansta görev yapan İhsan Uğur Göktaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlılar, Payasspor'da oynayan 24 yaşındaki defans oyuncusu İhsan Uğur Göktaş'la da 2,5 yıllığına anlaştı.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:40
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