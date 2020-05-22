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Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi Adanalı vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:43:41 -
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi Adanalı vatandaşlar mezarlıklara akın etti.


Bu gece 24.00 itibariyle Salı günü gece 24.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Pazar günü idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesi de vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Adana’da Yüreğir ilçesinde bulunan Asri Mezarlık’a vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Mezarlık girişinde Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler vatandaşlara maske, su, şeker, lokum ve gül suyu dağıtıp sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.


Vatandaşlar da uyarılara dikkat ederek, vefat eden yakınlarını ziyaret edip dua etti.



“Şehidimizi ziyarete geldik”


Diyarbakır’da 2017 yılında askeri araçların geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen kardeşi Mehmet Gürses’i ziyaret eden ablası Münevver Gürses, “Yasak öncesi şehidimizi ziyaret edelim dedik. Şehitliği Ramazan Bayramı’nın ilk günü ziyaret etmek serbestmiş ama 1 kişiyle sınırlıymış. Şehit de tek kişinin değil sonuçta. Ben de kızım ve kuzenimle Mersin’den geldim. Zor ama bayramlarımız buruk. Annem, kardeşim, babam, ablam hepsi vefat etti. Onları bayram öncesi ziyaret ediyoruz böyle” diye konuştu.


Babası Hasan Dağ’ı ziyarete geldiğini söyleyen oğlu Kemal ise bu sene bayramın buruk geçeceğini söyledi.

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