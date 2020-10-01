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Aktüel Adana'daki terör örgütü DEAŞ sanıkları hakim karşısında
Aktüel

Adana'daki terör örgütü DEAŞ sanıkları hakim karşısında

Tutuklu iki sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:16:29 -
Adana'daki terör örgütü DEAŞ sanıkları hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar R.E. ve A.E. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatları da hazır bulundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık R.E, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçtiğini belirterek, ''DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Hakkımda tanık beyanları gerçek değildir. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Benim geçici kimliğim mevcuttur. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim.'' dedi.

Diğer sanık da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadığını ileri sürerek tahliye ya da beraatına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutuklulukta kaldıkları süre ve savunmalarının alınmış olması dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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