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Aktüel Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:53:10 -
Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınların söndürüldüğü anımsatıldı.

Yangınlarda yaklaşık 8 hektar orman örtüsünün zarar gördüğü belirtilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

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