  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı yakalandı
Aktüel

Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:57:57 -
Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce otomobilinde bir kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve saldırı sırasında yüzünü kapatan maske kullandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da Civantayak Mahallesi'nde otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu Kadir Gerekli'nin (38) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu'nun kurduğu özel ekip, olayda kullanılan tüfeği önceki gün bir evin bahçesinde buldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.S.K. olduğunu belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.

- Olayın geçmişi

Kadir Gerekli, 1 Kasım'da evlenmeye hazırlandığı Z.A'nın Civantayak Mahallesi’ndeki ailesinin evine gitmiş, çıkışta maskeli kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Gerekli, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt’te teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanlık seçimlerinden gelecek sonuçlar için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçe..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı
Dünya

Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Son saldırılarda ağır kayıplar veren Ermeniler geri çekildi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay