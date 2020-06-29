  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'daki fabrika yangını

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-29 07:24:36 -
Adana'daki fabrika yangını

ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki AOSB'de, nişasta fabrikasının depo bölümünde başlayan ve ekiplerce kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Soğutma çalışmalarının kısmen tamamlanmasının ardından, Osmaniye ve Mersin'den takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Güneşin doğmasıyla fabrikanın kısmen çöken depo kısmının tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Dün akşam saatlerinde, AOSB'deki bir nişasta fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'ların da müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı