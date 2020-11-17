Adana'daki cinayet ve yaralama davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, bir kişinin öldürüldüğü iki kişinin de yaralandığı cinayet davasında 3 sanığa hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti, uzlaşan 3 kişinin davası düşürüldü.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 7 sanık katılmadı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savcı mütallasında, sanıklardan Barış ve ağabeyi Bedir G'nin "Kasten öldürme ve yaralama" suçlarından cezalandırılmalarını, diğer sanıkların uzlaşmaları nedeniyle haklarındaki davanın düşürülmesini istedi.

Olaydan sonra tutuklanıp daha sonra tahliye edilen sanıklardan Barış G. savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Benim kendileriyle husumetim yoktur. Olay günü beni dövdüler. Benim öldürme va yaralamayla ilgim yok." iddiasında bulundu.

Diğer sanık Bedir G. de cinayeti görmediğini ileri sürdü.

Öldürülen Cumali Aygün'ün müşteki sanık konumundaki ağabeyi S. Aygün, kardeşini yaralanmış halde götürmeye çalıştığı sırada Barış G'nin de kendisini bıçakla yaraladığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Barış G'yi "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay ve "öldürmeye teşebbüs"ten 5 yıl hapse mahkum etti. Bedir G. de "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Heyet, sanık kardeşlerin tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.

​​​​​​​Sanıklardan Necmettin A. ise Barış G'yi yaraladığı gerekçesiyle 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık R.G'nin beraatine, Ş.A, F.A. ve S. Aygün'ün ise uzlaştıkları için haklarındaki davanın düşürülmesi kararlaştırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahalesi'nde, 2 Kasım 2014'te çıkan kavgada Cumali Aygün bıçaklanarak öldürülmüş, iki kişi de yaralanmıştı.