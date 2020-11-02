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Aktüel Adana'da yıldırım düşen enerji tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Adana'da yıldırım düşen enerji tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangın, enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyalarının depolandığı açık alanda çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:25:02 -
Adana'da yıldırım düşen enerji tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

ADANA (AA) - Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi nedeniyle enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyaları alev aldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.




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