Adana'da yıldırım düşen enerji tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yangın, enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyalarının depolandığı açık alanda çıktı
ADANA (AA) - Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi nedeniyle enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyaları alev aldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.