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Adana'da yeni mantar türü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan saha çalışmasında Barssia yeraltı mantarının yeni bir türü bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 10:46
Adana'da yeni mantar türü bulundu

Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,  şube müdürlüğü ekiplerinin Bağdaş Yaylası Elmacık mevkisinde yaptığı çalışmada  rastladığı yeni mantar türü uzmanlar tarafından incelenip, gerekli laboratuvar  tetkik ve teşhislerinden geçirildi.

Yapılan incelemelerde yeni mantar türünün özellikleri itibariyle daha önce rastlanan hiçbir Barssia türüne benzemediği ve toprağın 3-5 santimetre  derinliğinde herhangi bir ekipmana gerek duyulmadan bulunabileceği belirlendi.

Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan, Korkut Ata  Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bozok ve Çukurova Üniversitesinden Doç.  Dr. Hatıra Taşkın tarafından teşhis edilen mantarla ilgili araştırma makalesi de  TUBİTAK Botanik Dergisi'nde yayımlandı.

Makalede, Barssia yeraltı mantar cinsine ait dünyada sadece 5 tür  bulunduğu ve bunların kuzey yarımküredeki 30. paralel üzerinde yer aldığı  belirtildi.

"Barssia oregonensis" adlı ilk türün 1925 yılında ABD'de barut  ağaçlarının altında, "Barssia peyronelii" isimli ikinci türün ise 1936 yılında  İtalya'da Avrupa melezinin altında, "Barssia yezomontana" olarak anılan üçüncü  türün 1937 yılında ladin ve göknar altında, "Barssia maroccana" adlı dördüncü  türün 2014 yılında Fas'ta sedir ve meşe altında, beşinci tür olan "Barssia  hellenica"nın ise 2015 yılında Yunanistan'da göknar ağacı altında bulunduğuna yer  verilen makalede, literatüre yeni kazandırılan türün ise Kadirli'deki Lübnan  sedirlerinin altında rastlandığı ifade edildi.

Yeni bulunan mantar türüne bu türü bulan kişi olan olan müdürlük  mühendisi Şaban Güneri'nin isminden esinlenerek "Barssia gunerii" adı verildi.

Bu arada, Barssia cinsine ait mantar türlerinin kullanım yerleri,  yenilebilirliği veya ekonomik değerleri konusunda araştırmaların devam ettiği  bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:46
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