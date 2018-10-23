Adana'da yeni mantar türü bulundu

Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şube müdürlüğü ekiplerinin Bağdaş Yaylası Elmacık mevkisinde yaptığı çalışmada rastladığı yeni mantar türü uzmanlar tarafından incelenip, gerekli laboratuvar tetkik ve teşhislerinden geçirildi.

Yapılan incelemelerde yeni mantar türünün özellikleri itibariyle daha önce rastlanan hiçbir Barssia türüne benzemediği ve toprağın 3-5 santimetre derinliğinde herhangi bir ekipmana gerek duyulmadan bulunabileceği belirlendi.

Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan, Korkut Ata Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bozok ve Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Hatıra Taşkın tarafından teşhis edilen mantarla ilgili araştırma makalesi de TUBİTAK Botanik Dergisi'nde yayımlandı.

Makalede, Barssia yeraltı mantar cinsine ait dünyada sadece 5 tür bulunduğu ve bunların kuzey yarımküredeki 30. paralel üzerinde yer aldığı belirtildi.

"Barssia oregonensis" adlı ilk türün 1925 yılında ABD'de barut ağaçlarının altında, "Barssia peyronelii" isimli ikinci türün ise 1936 yılında İtalya'da Avrupa melezinin altında, "Barssia yezomontana" olarak anılan üçüncü türün 1937 yılında ladin ve göknar altında, "Barssia maroccana" adlı dördüncü türün 2014 yılında Fas'ta sedir ve meşe altında, beşinci tür olan "Barssia hellenica"nın ise 2015 yılında Yunanistan'da göknar ağacı altında bulunduğuna yer verilen makalede, literatüre yeni kazandırılan türün ise Kadirli'deki Lübnan sedirlerinin altında rastlandığı ifade edildi.

Yeni bulunan mantar türüne bu türü bulan kişi olan olan müdürlük mühendisi Şaban Güneri'nin isminden esinlenerek "Barssia gunerii" adı verildi.

Bu arada, Barssia cinsine ait mantar türlerinin kullanım yerleri, yenilebilirliği veya ekonomik değerleri konusunda araştırmaların devam ettiği bildirildi.