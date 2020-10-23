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Aktüel Adana'da yayaya çarpıp kaçan motosikletin sürücüsü güvenlik kamerası sayesinde yakalandı
Aktüel

Adana'da yayaya çarpıp kaçan motosikletin sürücüsü güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:10:22 -
Adana'da yayaya çarpıp kaçan motosikletin sürücüsü güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da yayaya çarpıp kaçması güvenlik kamerasına yansıyan motosikletin sürücüsü ve babası gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin Sertdal (59) motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kazanın ardından sürücü motosikletine binip kaçtı, yaralı da ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının 01 MA 6501 plakalı motosikletle yaklaşık 2 kilometre uzaklaştıktan sonra bir eve girdiğini tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu sürücü N.B. (15) ile motosikletin sahibi babası Ömer B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba savcılık sorgusunun ardından, oğlu ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

- Kaza güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, yaya Muhittin Sertdal'ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin sürüklenmesi yer alıyor. Kayıtlara, sürüklenen motosikletin ayaklarına yönelmesiyle Sertdal'ın düşüp başını asfalt zemine çarpması ve hafif yaralanan sürücünün olay yerinden kaçması da yansıyor.

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