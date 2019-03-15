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Adana’da WBF Uluslararası ve Kıtalararası Altın Kemer mücadelesi

WBF Uluslararası ve Kıtalararası Altın Kemer mücadelesi yarın saat 19.

15 Mart 2019 Cuma 10:56
Adana’da WBF Uluslararası ve Kıtalararası Altın Kemer mücadelesi

WBF Uluslararası ve Kıtalararası Altın Kemer mücadelesi yarın saat 19.30’da Adana’da yapılacak.


Çukurova ve Seyhan Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek boks gecesine, Türkiye’nin yanı sıra Tanzanya, Rusya, Dağıstan, İran ve Gürcistan’dan dünyaca ünlü sporcular katılacak. 18 Ocak tarihinde İstanbul Caferağa’da kemer hakkı müsabakası yapılmış ve Altın Kemer mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio Eyaleti Dayton kentinde yapılması planlanmıştı. Promatör Murat Öner ile Seyhan ve Çukurova Belediyesi’nin ikili görüşmeleri sonucunda, organizasyonun Adana’ya alınması sağlandı. Organizasyon yarın Hayal Balo Salonu’nda yapılacak.


Müsabakaya katılacak çeşitli ülkelerden profesyonel şampiyon boksörler, günler öncesinden Adana’ya geldi. Müsabakalar için müsabakaların yapılacağı salonun kapıları 18.30’da açılacak. Tüm Adanalıların davetli olduğu müsabakalar 19.30’da başlayacak.


’Şampiyonlar Gecesi’ olarak adlandırılan organizasyona Şanlıurfalı Türk boksör Fatma Gökçe’nin müsabakası da renk katacak. Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Fatma Gökçe, İranlı rakibi ile karşılaşacak.


Adanalı sporseverler birbirinden heyecanlı ve çekişmeli 10 müsabakaya tanıklık edecek.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:56
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