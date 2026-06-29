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Gündem Adana’da vahşet! 16 yaşındaki çocuk: Annemi ben öldürdüm
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Adana’da vahşet! 16 yaşındaki çocuk: Annemi ben öldürdüm

Yeniakit Publisher
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Adana’da vahşet! 16 yaşındaki çocuk: Annemi ben öldürdüm

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde annesini evde bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk, polisi kendisi arayarak ihbarda bulundu. Kapıda ekipleri karşılayan zanlı, “Annemi ben öldürdüm” diyerek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki D.E. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Servet Tekir'i evde bıçakladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli, annesini öldürdüğünü bildirerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerini kapıda karşılayan D.E.'nin, "Annemi ben öldürdüm" diyerek teslim olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde, gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan D.E., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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