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Aktüel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 11 yıl 7 ay 15 gün hapis ve para cezası
Aktüel

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 11 yıl 7 ay 15 gün hapis ve para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:10:18 -
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 11 yıl 7 ay 15 gün hapis ve para cezası

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 11 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 22 bin 900 lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerinin merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katına düzenlediği operasyonda sanık E.A'nın parmak izleri tespit edilen torba içerisinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

E.A'nın ikametinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmak için bulundurduğunu kaydeden savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık E.A. ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan E.A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 22 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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