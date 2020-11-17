Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı
ADANA(AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik takibin ardından operasyon düzenledi.
Helikopter destekli operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde 84,99 gram metamfetamin, 3,19 gram sentetik uyuşturucu, 114 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve 65 mermi ele geçirildi.