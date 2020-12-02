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Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:49:54 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da evlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen anne ile oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu ile bunu çoğaltmak için kullanıldığı değerlendirilen 190 gram kına ele geçirildi.

Polis, anne S.T. (47) ile oğlu İ.T'yi (25) gözaltına aldı.


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