Adana’da U13 Futbol Altyapı Turnuvası Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile yürütülen “Futbol Altyapı Gelişim Projesi” kapsamında 3 grupta 12 takımın katılımıyla 4 devreli olarak yapılacak 2018-2019 Sezonu Futbol turnuvasının 1.

Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile yürütülen “Futbol Altyapı Gelişim Projesi” kapsamında 3 grupta 12 takımın katılımıyla 4 devreli olarak yapılacak 2018-2019 Sezonu Futbol turnuvasının 1. kademe müsabakaları öncesi takımlar antrenmanlarına başladı.

Turnuvanın 1. kademe müsabakaları 22 Mart - 4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 1. Kademe 1. Devre müsabakaları 22-24 Mart tarihlerinde Adana 5 Ocak Stadyumu’nda oynanacak.

Takımların antrenmanlarını Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel ve Spor Şube Şefi Hanifi Altun yakından takip ediyor.

Turnuvanın 1. devre maç programı şu şekilde:

22 Mart 2019 Cuma Adana GSİM - Malatya GSİM 5 Ocak Stadı

22 Mart 2019 Cuma Diyarbakır GSİM - Kayseri GSİM5 Ocak Stadı

23 Mart 2019 Cumartesi Malatya GSİM - Diyarbakır GSİM 5 Ocak Stadı

23 Mart 2019 Cumartesi Kayseri GSİM - Adana GSİM 5 Ocak Stadı

24 Mart 2019 Pazar Kayseri GSİM - Malatya GSİM 5 Ocak Stadı

24 Mart 2019 Pazar Adana GSİM - Diyarbakır GSİM 5 Ocak Stadı

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