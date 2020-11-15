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Aktüel Adana'da tırın çarptığı engelli hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'da tırın çarptığı engelli hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:05:14 -
Adana'da tırın çarptığı engelli hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken tırın çarptığı engelli kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tır, Tapantepe Yolu Büyükdikili Kavşağı'nda tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Karlılar'a (46) çarptıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Karlılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Karlılar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Karlılar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

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