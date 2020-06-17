  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da tırda 50 bin 300 uyuşturucu hap bulundu, iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:21:31 -
Adana'da tırda 50 bin 300 uyuşturucu hap bulundu, iki zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir tırda 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırda, eğitimli köpekle yapılan aramada 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş. (59) ve A.T. (56), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı