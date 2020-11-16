Adana'da terör örgütü El Kaide'ye ilişkin davada 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 sanıktan 3'ü 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan K.K. ve M.T. ile avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar M.D, T.A. ve İ.G'nin kentte örgüte katılımı artırmak amacıyla toplantılar düzenlediklerinin, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandıklarının, deşifre olmamak için şifreleme yöntemiyle konuştuklarının tespit edilmesi ve Suriye'ye eleman gönderilmesini sağladıkları dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları, sanıklar K.K. ve M.T'nin ise "delil yetersizliği"nden beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık K.K, "Ben hiçbir örgüt adına faaliyet göstermedim. Mütalaaya katılıyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık M.T. de terör örgütü El Kaide üyesi olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.D, T.A. ve İ.G'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmaları için yakalama emri çıkarılmasına, K.K. ve M.T'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.