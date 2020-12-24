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Aktüel Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:21:50 -
Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlının merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki adresini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 cep telefonu, tablet bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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