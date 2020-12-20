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Aktüel Adana'da silahlı kavgaya karışıp çaldıkları otomobille kaçan iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da silahlı kavgaya karışıp çaldıkları otomobille kaçan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:32:29 -
Adana'da silahlı kavgaya karışıp çaldıkları otomobille kaçan iki şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı kavgaya karışıp çaldıkları otomobille kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında sokakta silahlı kavga çıktı.

Bu sırada olayla ilgisi bulunmayan Gökhan Y. koluna isabet eden saçmayla hafif yaralandı.

Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı haber alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla iki şüphelinin, anahtarı üzerinde unutulan bir otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

Aracı olay yerine yakın yerde terk edilmiş halde bulan ekipler, şüpheliler Yusuf A. ile Şaban A'yı Bahar Caddesi'nde yakaladı.

Zanlıların, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini, polisi görünce ceza yazılmaması için yol kenarında gördükleri üzerinde anahtarı bulunan otomobile binerek kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Polis, olaya karışan bir kişiyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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