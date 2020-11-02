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Aktüel Adana'da şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti
Aktüel

Adana'da şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:02:54 -
Adana'da şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çay, şalvarını giyerek en eski buğday çeşitlerinden karakılçığın ekimini yaptı.

Çay, ilçeye bağlı Yazıcak Mahallesi'nde bulunan 6 dönümlük belediye arazisinde eşi, çocuğu ve kayınpederinin yanı sıra başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle buğday tohumlarını toprakla buluşturdu.

Burada açıklamada bulunan Çay, üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Ekilen karakılçık buğdayları hasat edildikten sonra bir kısmını tohumluk olarak ayıracaklarını, kalanını da bulgur yapacaklarını ifade eden Çay, bunların da Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle kısa süre sonra hizmete açılacak olan sebze meyve kurutma ve paketleme merkezinde satışa sunulacağını kaydetti.

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