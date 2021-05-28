  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tefecilere şafak vakti operasyon
Dolarda sert hareketlilik!
Görünmez heykeli 150 bin TL'ye sattı!
Korsan seçim patladı! Talimat bakın nereden
Aktüel Adana'da şafak vakti 'tefeci' operasyonu
Aktüel

Adana'da şafak vakti 'tefeci' operasyonu

Adana'da 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 08:54:00 -
Adana'da şafak vakti 'tefeci' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "tefecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı ve 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!
Gündem

Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!

Radyo programcısı Adem Metan'a konuşan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhalefetin söyleyemediği söz..
Erdoğan'dan haddini aşan Kaftancıoğlu'na şok
Gündem

Erdoğan'dan haddini aşan Kaftancıoğlu'na şok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haddini aşan ifadeler kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazmi..
Putin’e Türkiye tepkisi büyüyor! 'Tarih verildi' iddiası
Dünya

Putin’e Türkiye tepkisi büyüyor! 'Tarih verildi' iddiası

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması Rus vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Rus turistler, kararın bir an önce açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay