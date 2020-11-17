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Aktüel Adana'da polis denetimlerinde 66 silah ele geçirildi
Aktüel

Adana'da polis denetimlerinde 66 silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:22:52 -
Adana'da polis denetimlerinde 66 silah ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde ruhsatsız 44 tabanca ve 15 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9-15 Kasım tarihlerinde kent genelinde ruhsatsız silah denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ruhsatsız 44 tabanca ve 15 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 400 mermi ile 211 kartuş ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca motor ve şasi numarası değiştirilmiş 10 araç, çalıntı olduğu belirlenen 19 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet de bulundu, çeşitli suçlardan aranan 268 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

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