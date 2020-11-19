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Aktüel Adana'da parkta darbettikleri birinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı
Aktüel

Adana'da parkta darbettikleri birinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:37:26 -
Adana'da parkta darbettikleri birinin parasını gasbetmeye çalışan iki saldırgan yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta bir kişiyi bıçakla tehdit edip, kemerle darbederek parasını gasbetmeye çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Atatürk Parkı'nda görevli özel güvenlik personeli, iki kişinin, kemerle darbettikleri bir kişinin, bıçakla tehdit ederek parasını gasbetmeye çalıştığını fark etti.

Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, saldırganlar R.A. ve E.K'yi yakalayarak, polise teslim etti.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.






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