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Aktüel Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 01:37:42 -
Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 TY 790 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Yeşilbuvar'da kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kazada hafif yaralanan iki kişi, kanaldan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu sanılan yaralılardan biri ambulanstaki tedavisi sırasında polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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